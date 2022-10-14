В «Фенербахче» ответили, возможен ли переход Дзюбы в стамбульский клуб

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в стамбульский клуб.

«Переход Дзюбы в «Фенербахче» в зимнее трансферное окно? Нет, это невозможно. Мы довольны всеми нашими нападающими, плюс у нас больше нет мест для новых легионеров», — сказал Баки «СЭ».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба забил 1 гол в 4 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро. Контракт Дзюбы с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.