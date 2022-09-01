В «Фенербахче» назвали большой ложью переговоры по переходу Роналду

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в стамбульский клуб.

—Это самая большая ложь, которую я слышал в последнее время, — сказал Баки «СЭ».

— То есть у вас даже не было интереса?

— Я уже ответил на ваш вопрос.

Ранее турецкий сайт Ajansspor сообщил о том, что клубы согласовали сделку по переходу 37-летнего португальца.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за манкунианцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Летнее трансферное окно в Англии закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября. В Турции оно будет открыто до 8 сентября.