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7 октября, 15:50

В «Фатих Карагюмрюк» заявили, что довольны игрой Оздоева

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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал об адаптации российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком клубе.

«Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь. Конечно, мы надеемся, что Оздоев сможет отдать как можно больше результативных передач. Мы верим в это, верим в то, что он сможет это делать. Рассчитываем, что Оздоев также сделает это и в следующей игре», — приводит слова Акына ТАСС.

29-летний футболист присоединился к «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года и провел за турецкий клуб семь матчей отдав одну результативную передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/15987527
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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