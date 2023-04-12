Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк»: «Надеюсь, что Оздоев забьет больше 10 голов до конца сезона»

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын надеется, что хавбек команды Магомед Оздоев сможет забить 10 голов за сезон.

В матче 28-го тура чемпионата Турции против «Фенербахче» (1:2) Оздоев отметился забитым голом.

«Ожидал ли я, что Оздоев будет забивать столько голов? Да, как я говорил ранее, у него фантастический характер, он чемпион и победитель, блестящий полузащитник, ключевой игрок. Конечно, мы ожидали голов и ассистов от него. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе до конца сезона. Забьет больше 10 голов? Надеюсь. Конечно, важно побеждать в матчах. Я всегда ожидаю от Магомеда хорошей игры. Конечно, когда он забивает, мы все счастливы. Но также важно и побеждать», — приводит слова Акына ТАСС.

30-летний россиянин сыграл за турецкий клуб в 26 матчах во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 34 очка в 26 матчах.