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Сегодня, 20:10

В «Фатих Карагюмрюк» надеются, что Оздоев не покинет летом команду

Алина Савинова
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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил перспективы российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.

«Мы очень довольны Магомедом. Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», — приводит Sport24 слова Акына.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев провел за турецкую команду 26 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами и 4 результативными передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-18-v-fatikh-karagyumryuk-soobshchili-o-zhelanii-sokhranit-magomeda-ozdoyeva
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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