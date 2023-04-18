В «Фатих Карагюмрюк» надеются, что Оздоев не покинет летом команду

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил перспективы российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.

«Мы очень довольны Магомедом. Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», — приводит Sport24 слова Акына.

В текущем сезоне 30-летний Оздоев провел за турецкую команду 26 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами и 4 результативными передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.