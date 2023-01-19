В «Башакшехире» отреагировали на новость о возможном переходе Смолова

Глава по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Гекхан Йылмаз в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого клуба к нападающему «Динамо» Федора Смолова.

«Тоже видел новости о якобы интересе клуба к Смолову. Но мне ничего неизвестно об этом», — сказал Йылмаз «СЭ».

В нынешнем сезоне в активе футболиста 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.

Контракт 32-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.