Уэсли Снайдер: «Мне нравится Батраков, талантливый парень. Может стать настоящей легендой»

Бывший футболист «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снайдер в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове.

— Кого из российских футболистов вы знаете сейчас? Может, следите за кем-то? Головин? Сафонов?

— Я сейчас в основном смотрю только Лигу чемпионов, потому что являюсь экспертом на телевидении. Но, кстати, я знаю парня из «Галатасарая». Как его фамилия?

— Батраков.

— Да, точно. Скоро он сыграет против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Он мне нравится. Нелегко адаптироваться в такой команде как «Галатасарай», но Батраков справляется. Желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он станет новым Снайдером, ха-ха.

— Алексей напоминает вас?

— Мне кажется, он талантливый парень. Ему следует много работать, и тогда он может стать настоящей легендой.

21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» 20 августа 2026 года. В шести матчах за турецкий клуб россиянин отдал две результативные передачи.

Снайдер выступал за «Галатасарай» с 2013 по 2017 год. В составе сборной Нидерландов он стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года.

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