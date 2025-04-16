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16 апреля, 10:46

УЕФА открывает представительство в Турции

Камила Абдурахманова
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24 апреля в Стамбуле состоится знаковое событие для мирового футбола — открытие представительства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония пройдет при личном участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На торжества приглашены руководители 55 национальных футбольных федераций. Накануне, 23 апреля, во дворце Чираган пройдет VIP-прием для почетных гостей. Стамбул станет третьим городом после Лондона и Брюсселя, где разместится штаб-квартира УЕФА.

По данным местных СМИ, Турция может вскоре принять и офис ФИФА.

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УЕФА
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