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Турецкий журналист: «Дзюба немного разочаровал своей игрой за «Адану Демирспор»

Сергей Разин
корреспондент
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Турецкий журналист Гекмен Озкан поделился мнением об игре форварда Артема Дзюбы за «Адану Демирспор».

«Я думаю, Дзюба просто не смог адаптироваться в «Адана Демирспор». Поэтому у него ничего не получилось. Это был трансфер, сделанный в последние часы. Клуб рискнул, взявшись за это, и не смог получить желаемого результата. Артем — хороший футболист. Конечно, Дзюба немного разочаровал своей игрой. Но он — особенный футболист. Возможный трансфер в «Венецию»? Он способен сыграть еще один сезон в футболе высокого уровня», — приводит слова Озкана Sport24.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-09-turetskiy-zhurnalist-dzyuba-razocharoval-v-adana-demirspor-no-on-yeshche-sposoben-na-odin-sezon-vysokogo-urovnya
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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