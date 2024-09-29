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Судейство

29 сентября, 23:34

Турецкий судья ошибочно не удалил Моуринью за необычный протест

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Жозе Моуринью.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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На 78-й минуте матча 7-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Фенербахче» (0:2) судья Джихан Айдын ошибочно не показал Жозе Моуринью красную карточку и не удалил его из технической зоны.

В том эпизоде главный тренер гостей, не согласившись с одним из решений судейской бригады, взял ноутбук, на экране которого можно было увидеть спорный эпизод, и поставил его напротив телекамеры, выразив таким образом свое отношение к случившемуся.

Фото Скриншот трансляции

Арбитр, получив сигнал от резервного, вынес Моуринью только предупреждение. Хотя по правилам следовало прибегнуть к удалению.

Фото Скриншот трансляции

В правиле 4 написано, что «официальное лицо команды, которое... ведет себя ненадлежащим образом в результате использования электронного или коммуникационного оборудования, будет удалено».

В правиле 12 говорится, что «нарушения официальных лиц, наказуемые удалением, включают в себя (но не ограничиваются этим): ...поведение в неприемлемой манере в результате использования электронного или коммуникационного оборудования».

ФК Антальяспор
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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