Турецкие клубы будут участвовать в назначении судей. Федерация футбола меняет свои правила

Турецкая футбольная федерация (ТФФ) объявила, что в ближайшем будущем представители клубов станут участвовать в назначении судей на матчи чемпионата страны.

«Мы предпринимаем первые шаги в создании новой системы в судействе, — заявил президент ТФФ Ибрахим Хаджиосманоглу. — Хотим, чтобы с нового сезона клубы принимали активное участие в назначении арбитров».

Лига определит своих представителей, которые войдут в совместную комиссию. А в дальнейшем планируется вместе с клубами создать новый орган для управления судейством.