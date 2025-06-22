Футбол
22 июня, 22:40

Садыгов: «Я не имею отношения к турецкому клубу, куда сватают Юрана»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Туфан Садыгов.
Фото Официальный портал Республики Бурятия

Бизнесмен Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о том, что владеет 50 процентами акций турецкого клуба второй лиги «Серик Беледиеспор». Ранее Sport24 сообщил, что эту команду в ближайшие дни должен возглавить российский специалист Сергей Юран.

— По поводу Юрана ничего сказать не могу. По поводу 50 процентов — неправда. Я к этому клубу отношения не имею. Это все сказки, — сказал Садыгов «СЭ».

Последним клубом 56-летнего Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года. До этого он тренировал «Химки» (трижды), «СКА-Хабаровск», «Зоркий», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Динамо» Ставрополь, а также команды из Армении, Азербайджана, Казахстана, Эстонии и Латвии.

Сергей Юран
ФК Серикспор
Туфан Садыгов
  • mikeV

    Раньше был бизнесмен Садыгов, имеющий отношение к Химкам Теперь стал бизнесмен Садыгов, не имеющий отношение к турецкому клубу

    23.06.2025

