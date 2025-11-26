Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Турция

26 ноября 2025, 10:00

Юран — о работе в «Серике»: «Туфан Садыгов обещал: ситуации в «Химках» не повторится!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о финансовых проблемах в турецком «Серикспоре».

В октябре появились новости о невыплатах зарплат и о том, что часть игроков бойкотирует тренировки.

К сентябрю уже накопились долги по выплатам за три месяца. Нам обещали, что все долги погасят. Но никаких подвижек... Игроки подошли ко мне, объяснили, что им нужно содержать семьи, выплачивать кредиты. Попытался на время их успокоить, пообещал поговорить с руководством. Парни смогли сосредоточиться на работе. В итоге в сентябре «Серик» одержал две победы, еще три встречи завершились вничью.

— Но в октябре ситуация с выплатами не изменилась.

— Да. Кто-то не получал зарплату уже три месяца, кто-то — четыре. Футболисты вновь подошли ко мне и заявили, что намерены бойкотировать тренировки. Я их понял, вошел в положение. Сам же был футболистом. Два дня команда не тренировалась. И в таком состоянии мы поехали на игру с «Пендиспором» (0:4).

— А был вариант бойкотировать игру?

— Нет. Это был бы серьезный удар по репутации клуба и самих футболистов. Нам не только засчитали бы поражение со счетом 0:3, но еще и сняли бы дополнительные три очка. Поэтому вышли на матч, но, конечно, без мотивации. Глаза ни у кого не горели. Уступили. После этого матча я уже не видел особого смысла продолжать работу в «Серике» в таком режиме.

— Почему?

— Потому что изначально звучали совершенно другие обещания. Перед моим назначением в «Серикспор» мы общались с Туфаном Садыговым. Он заявил, что ситуации с «Химками» не повторится, потому что в Турции у клуба будет другой бюджет, все выплаты будут производиться вовремя.

— Неужели у вас тогда не возникало опасений?

— Определенные сомнения, не скрою, закрадывались. Но все-таки спортивная составляющая выходила на первый план. Хотелось попробовать свои силы в Турции, в новой стране, среде. Поэтому и дал согласие возглавить «Серик».

— А что вам говорил Садыгов, когда начались задержки по зарплате?

— Каждый месяц обещал, что выплаты скоро начнутся. Я так понимаю, что Садыгов являлся главным спонсором команды. Президент и генеральный директор были турками. У них тоже спрашивал насчет выплат, но они ничего не знали.

Поэтому решил покинуть клуб. Сейчас подготовил с юристами официальное письмо в ФИФА, так как после разрыва соглашения мне ничего больше не заплатили.

— А сколько зарплат вам выплатили?

— Только одну.

Сергей Юран в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.«Было непросто, но помог совет Бердыева». Юран — о работе в Турции

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Юран
ФК Серикспор
Туфан Садыгов
Читайте также
Три человека пострадали при ракетной атаке ВСУ на Чебоксары
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Захарова отметила небывалое вмешательство Запада во время выборов в Армении
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Роспотребнадзор назвал обязательные прививки для россиян
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юран — о работе в Турции: «У нас был предпоследний бюджет в лиге»

Юран — о работе в «Серике»: «Меня уволил не президент клуба, а Садыгов»
Новости
RSS RSS
Все новости