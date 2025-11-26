Юран — о работе в «Серике»: «Меня уволил не президент клуба, а Садыгов»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как проходило его расставание с турецким «Серикспором».

— Что еще повлияло на ваш уход из клуба?

— У нас с Туфаном была определенная договоренность еще на берегу: когда, на какое время и какого игрока выпускать на поле — решает главный тренер, то есть я. Поначалу так и было, но потом стало ощущаться недовольство, а позже уже и давление в этом вопросе. Но нам нужно было набирать очки. И всегда поступать, как желает спонсор, я попросту не мог. Понятно же, что в конечном итоге за результат отвечает тренер. Рисковать очками команды я не имел права. После игры с «Пендикспором» (0:4) Садыгов позвонил генеральному директору и сказал: «Передайте главному тренеру, что он уволен».

— Ничего себе.

— Да. Сам гендиректор находился в смятении: «Сергей, спонсор просил передать, что ты уволен». Ответил: «Ну хорошо, значит, закончили эту историю...»

— Получается, вас отправил в отставку не президент клуба, а главный спонсор?

— Получается, так.

— Были готовы к такому повороту?

— Да, к тому моменту уже понимал, что все к этому и идет. Только полагал, что мой уход из клуба произойдет в декабре.

— Почему?

— Я уже к тому моменту все взвесил. Думал, доработаем до Нового года, а потом разойдемся. Во-первых, напрягала ситуация с задержками зарплаты. А во-вторых, спонсор начал настоятельно мне рекомендовать, какого игрока когда выпускать. Все это накапливалось, назревало. Просто я думал, что все закончится чуть позже — в декабре.

— Что теперь будет с российскими игроками «Серика»?

— Тихий уже уехал, разорвал контракт.

— Гоцук вроде бы тоже собирается уходить.

— Это понятно. Ты хочешь и удовольствие от футбола получать, и зарабатывать, чтобы семьи кормить, родителям помогать. А тут игроки между собой постоянно говорят о задержках, все недовольные... Тяжело сконцентрироваться на футболе. И ведь ситуация с финансами, насколько я знаю, не улучшается. Думаю, и россияне покинут «Серик», и португальцы.

Юран возглавил турецкую команду в июле 2025 года. 29 октября он покинул пост главного тренера, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.