Юран — о работе в Турции: «У нас был предпоследний бюджет в лиге»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил свою работу в турецком «Серикспоре».

— Считаю, получил очень полезный опыт! В Первой турецкой лиге серьезный уровень футбола. Я сначала скептически относился к этому варианту, но, когда посмотрел записи матчей, окунулся в работу, был удивлен классом команд.

Судите сами, даже в Первой лиге возникают паузы на сборные, так как в клубах выступают представители национальных команд! Преимущественно это африканцы и балканцы. В ФНЛ, сами знаете, таких пауз в сезоне нет.

— А в «Серикспоре» были сборники?

— Нет, потому что нам не позволял бюджет. У нас вообще, грубо говоря, его не было. Мы не могли кого-то купить. Зарплаты — одни из самых низких в лиге.

— То есть у вас был самый маленький бюджет в Первой лиге?

— Предпоследний. Самый маленький — у «Аданы Демиспор». Они вообще играли исключительно молодежью. Кстати, раньше этот клуб обладал серьезными возможностями, но затем из-за долгов УЕФА снял с него 24 очка.

— И при таком бюджете у вас стояла задача сохранить прописку в Первой лиге?

— Да, действительно так. Причем у нас почти не было времени на подготовку, комплектование команды. 1 июля начались сборы, а уже 9 августа стартовал чемпионат. За месяц, считаю, мы все проанализировали, определили позиции, которые нужно усилить. Поняли, что некоторые футболисты не соответствуют нашим задачам.

Могли подписывать только свободных агентов. В итоге я пригласил в «Серик» россиян: Кирилла Гоцука, Дмитрия Тихого, Илью Берковского.

— Начали вы в Турции с победы и ничьей.

— Причем в первых турах встречались с командами с серьезными задачами и, соответственно, очень приличными бюджетами.

Перед началом сезона ко мне подошел президент клуба: «Видели календарь? Шансов мало набрать очки на старте сезона». Я лишь ответил: «Будем работать». Взяли четыре очка. Нормально вошли в сезон. Правда, сразу столкнулись с одной сложностью.

— Какой?

— Стадион «Серика» не соответствовал требованиям лиги. Пришлось арендовывать арены в Анкаре, Стамбуле, других городах. Это, конечно, влияло на число наших болельщиков на трибунах. Но ничего, справились и с этим. После шести туров обосновались в середине таблицы.