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Сегодня, 19:59

Тренер «Фенербахче» Моуринью перенес операцию в Португалии

Алина Савинова
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главному тренеру «Фенербахче» Жозе Моуринью провели операцию на желчном пузыре, сообщает пресс-служба клуба из Стамбула.

«Наш тренер Жозе Моуринью сегодня успешно перенес операцию на желчном пузыре у себя на родине в Португалии. Мы желаем нашему специалисту, обладающему очень крепким здоровьем, скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении «желтых канареек».

Моуринью возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Под руководством 61-летнего специалиста команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 36 очков за 16 матчей.

Ранее Моуринью тренировал такие команды, как «Рома», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интер», «Порту», «Бенфика» и другие.

Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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