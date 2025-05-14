«Галатасарай» победил «Трабзонспор» и стал обладателем Кубка Турции

«Галатасарай» в рекордный 19-й раз стал обладателем Кубка Турции

«Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» в финале Кубка Турции — 3:0. Игра проходила на «Газиантеп Стэдиум».

У стамбульского клуба дубль оформил Виктор Осимхен, еще один гол забил Барыш Йылмаз. Три результативные передачи сделал Юнус Акгюн.

«Галатасарай» стал 19-кратным обладателем Кубка Турции — это рекорд турнира. Далее идут «Бешикташ» (11 трофеев) и «Трабзонспор» (9).