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14 мая 2025, 22:43

«Галатасарай» победил «Трабзонспор» и стал обладателем Кубка Турции

«Галатасарай» в рекордный 19-й раз стал обладателем Кубка Турции
Руслан Минаев

«Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» в финале Кубка Турции — 3:0. Игра проходила на «Газиантеп Стэдиум».

У стамбульского клуба дубль оформил Виктор Осимхен, еще один гол забил Барыш Йылмаз. Три результативные передачи сделал Юнус Акгюн.

«Галатасарай» стал 19-кратным обладателем Кубка Турции — это рекорд турнира. Далее идут «Бешикташ» (11 трофеев) и «Трабзонспор» (9).

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ФК Галатасарай
ФК Трабзонспор
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