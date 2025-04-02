Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Главная
Футбол
Турция

2 апреля, 20:38

«Трабзонспор» победил «Бодрумспор» в матче с тремя удалениями и вышел в полуфинал Кубка Турции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Трабзонспор» дома обыграл «Бодрумспор» в четвертьфинале Кубка Турции.

В основное время матч завершился со счетом 2:2. В дополнительное время украинский форвард Александр Зубков принес хозяевам победу.

«Трабзонспор» доигрывал матч вдевятером после удалений Окая Йокушлу и Батисты Менди. «Бодрумспор» — вдесятером после удаления Фреди.

«Трабзонспор» за выход в финал сыграет с победителем матча «Бешикташ» — «Гезтепе».

ФК Трабзонспор
Читайте также
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гол Жедсона Фернандеша принес «Бешикташу» победу над «Галатасараем»

«Галатасарай» победил «Фенербахче» в четвертьфинале Кубка Турции

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости