«Трабзонспор» победил «Бодрумспор» в матче с тремя удалениями и вышел в полуфинал Кубка Турции

«Трабзонспор» дома обыграл «Бодрумспор» в четвертьфинале Кубка Турции.

В основное время матч завершился со счетом 2:2. В дополнительное время украинский форвард Александр Зубков принес хозяевам победу.

«Трабзонспор» доигрывал матч вдевятером после удалений Окая Йокушлу и Батисты Менди. «Бодрумспор» — вдесятером после удаления Фреди.

«Трабзонспор» за выход в финал сыграет с победителем матча «Бешикташ» — «Гезтепе».