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Сегодня, 10:57

Болельщики клуба «Адана Демирспор» купили около 200 футболок с фамилией Дзюбы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Технический партнер «Аданы Демирспор» Sunflowers T-shirt & Print, который занимается нанесением имен игроков команды на футболки, сообщил, что болельщики турецкого клуба приобрели около 200 футболок с фамилией российского нападающего Артема Дзюбы.

«Мы являемся основным партнером клуба «Адана Демирспор», — цитирует партнера клуба ТАСС. — Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок».

Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор». На сайте организации сообщается о взаимном прекращении контракта с россиянином 3 ноября.

34-летний футболист перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил один гол в пяти матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16259617
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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