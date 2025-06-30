Ташуев готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Турции

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Несколько лет назад было предложение из второй лиги Турции. Знаю, что это такое, там нормальный уровень, нормальный футбол. Варианты рассматривать готов. Тем более что в Турции нормальный уровень. Но пока никто не обращается», — сказал Ташуев «СЭ».

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 года по май 2025-го. До этого он уже тренировал команду в сезоне-2022/23.