Сульшер может возглавить «Бешикташ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Бешикташ», сообщает ESPN.

По данным издания, зимой клуб связывался с тренером до того, как назначить Фернанду Сантуша. Сейчас в команде снова занимаются поиском наставника. Руководство снова обратилось к Сульшеру.

Норвежец находится без работы с ноября 2021 года. Его последним клубом был «Манчестер Юнайтед». Вместе с ним «МЮ» дошел до финала Лиги Европы в сезоне-2020/21, где проиграл в серии пенальти «Вильярреалу».

«Бешикташ» завершил сезон на 6 месте в чемпионате Турции, набрав в 38 матчах 56 очков.