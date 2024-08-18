Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча чемпионата Турции

На президента «Фенербахче» Али Коча напали во время гостевого матча второго тура чемпионата Турции против «Гезтепе». Встреча прошла 17 августа в Измире и завершился со счетом 2:2.

Некоторые фанаты «Фенербахче» не были допущены на стадион, руководство стамбульского клуба вело переговоры, чтобы фанаты смогли пройти внутрь.

Коч направлялся в подтрибунное помещение от гостевого сектора, когда на него напали болельщики «Гезтепе». Они бросали в него посторонние предметы, а затем человек с аккредитацией «Гезтепе» толкнул президента «Фенербахче» в спину.

По данным Fanatik, нападавшим оказался человек по имени Фатих Озкан. Он задержан, в отношении него проводится разбирательство.

Функционер обратился в полицию для возбуждения уголовного дела против всех должностных лиц, проявивших халатность.