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Сегодня, 08:35

Шкриньяр продолжит карьеру в «Фенербахче»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр близок к подписанию контракта с «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны договорились об аренде 29-летнего словака до конца сезона.

Действующий контракт игрока с парижским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл всего в 5 матчах за парижскую команду и не отметился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фенербахче
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