Шкриньяр продолжит карьеру в «Фенербахче»

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр близок к подписанию контракта с «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны договорились об аренде 29-летнего словака до конца сезона.

Действующий контракт игрока с парижским клубом рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл всего в 5 матчах за парижскую команду и не отметился результативными действиями.