15 августа, 23:49

«Серик Беледиеспор» одержал первую победу под руководством Юрана

Алина Савинова
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Серик Беледиеспор», который возглавляет российский тренер Сергей Юран, обыграл «Умраниеспор» в матче 2-го тура первой лиги Турции — 1:0.

Единственный гол в игре забил Маркуш Силва, который реализовал пенальти в концовке первого тайма.

В стартовом составе «Серик Беледиеспора» вышли четыре россиянина: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Илья Садыгов. Также участие в матче принял Александр Мартынов, который появился на поле после перерыва, заменив Садыгова. Сын главного тренера Артем Юран остался в запасе на игру.

Эта победа стала первой для команды из Серика. Юран возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля. В стартовом матче первой лиги Турции его команда сыграла вничью с «Истанбулспором» (0:0).

