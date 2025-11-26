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26 ноября 2025, 11:00

Юран — о работе в турецком «Серике»: «Разрешал футболистам молиться в перерыве игр»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Серикспора» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал об особенностях турецких футболистов.

— А турки — какие в общении?

— Доброжелательные. С их стороны вообще не видел никакого пренебрежения. Правда, шумные немного, я от них порой уставал (смеется). Заводные. А вообще, Восток — дело тонкое. Нужно было с уважением относиться к местной культуре, религии. У нас несколько местных футболистов молились в перерыве матчей.

— Вот как?

— Да. На стадионе, в подтрибунке есть специальная комната для главного тренера. И я нескольким футболистам разрешал в ней молиться. С большим уважением относился к их религии. Это часть их жизни.

— А что-то пришлось запрещать?

— Немного скорректировал питание. С поваром сели на базе, внесли правки в меню.

— Что из него исключили?

— Сладости, острые соусы. Для футболистов все должно быть в меру. Объяснял парням, что это влияет на почки, желудок. Они с пониманием отнеслись.

— Что еще приходилось менять в тренировочном процессе?

— Донес до администраторов команды, что они должны выезжать на тренировку раньше остальных, все готовить к занятию, расставлять фишки и так далее. Они поначалу не поняли: «Тренер, зачем? Все вместе поедем и расставим». Но я, конечно, настоял на своем. Турки немного ленивые.

Сергей Юран в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.«Было непросто, но помог совет Бердыева». Юран — о работе в Турции

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Сергей Юран
ФК Серикспор
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