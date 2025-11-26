Юран: «Готов снова поработать в Турции»

Бывший тренер «Серикспора» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что не прочь снова потренировать команду из Турции.

— Вы бы хотели еще раз поработать в Турции?

— Да, почему нет? Это был мой первый опыт в дальнем зарубежье. Очень полезный! С удовольствием бы туда вернулся. А если еще пробиться в Суперлигу, вообще здорово! Был покорен тем, что вся страна живет футболом. Включаешь телевизор, так там несколько каналов освещают Первую лигу. Разборы, нарезки моментов. Интересно! Я уж не говорю про элитный дивизион. Сумасшедший ажиотаж. Для турок футбол — настоящая религия.

— А какой урок из всей этой истории вынесли?

— Да надо работать, ничего не бояться, пробовать новое. Если не брать во внимание финансовую часть, то в спортивном плане вижу только плюсы в этом опыте.

— Какие у вас сейчас планы?

— Поскорее вернуться к работе, окунуться в процесс. В России я уже поработал в ФНЛ, в РПЛ. Интересны команды в Первой лиге под задачу повышения в классе. В РПЛ я уже спасал клубы от вылета, проходил это. Хотелось бы потрудиться в командах рангом повыше. Посмотрим. Турецкие варианты тоже для себя не исключаю. Считаю, своей работой произвел там хорошее впечатление. Так что все возможно.

— А звонки были?

— Пока конкретики нет. Ходят разговоры. В той же Турции. Возможно, через пару туров могут рассмотреть мою кандидатуру.

— Вот как?

— Да, мне звонил агент одного игрока, которого мы брали в аренду из «Бешикташа». Прощупывал почву, узнавал, интересно ли мне опять поработать в Первой турецкой лиге. Спросил меня еще: «Вы на Турцию не обиделись?» Ответил: «Конечно, нет! Готов вернуться, если будет интересное предложение».