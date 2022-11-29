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Сегодня, 14:22

Селюк считает, что Дзюба может перейти в команду лучше «Кармиотиссы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что российский нападающий Артём Дзюба может перейти в кипрскую «Кармиотиссу».

«Я уверен, в эту команду он не перейдет, по финансам они слабые. Например, «Арис» богатая команда, могли взять Кокорина для привлечения внимания, потому что они развиваются. В «Кармиотиссе» максимальная зарплата от семи до десяти тысяч долларов, поэтому я не думаю, что Дзюба пойдет туда. Дзюба может перейти в команду получше «Кармиотиссы», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

34-летний нападающий является свободным агентом. Дзюба с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с турецким клубом.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-selyuk-dzyuba-mozhet-pereyti-v-komandu-poluchshe-karmiotissy-1426597/
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Селюк
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