Сане — о болельщиках «Галатасарая»: «Я очень рад, что теперь они будут за меня»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане поделился эмоциями от болельщиков «Галатасарая».

«Во-первых, я невероятно счастлив. Я не могу описать свое счастье. Я слышу фанатов, и сейчас это совсем другое чувство. Я уже играл здесь раньше. Была невероятная атмосфера, невероятная обстановка. Я очень рад, что теперь они будут за меня, и я буду очень рад сыграть перед болельщиками «Галатасарая» в первом матче за этот клуб. В первую очередь я им очень благодарен. Это много значит для меня. Я очень рад, что встречусь с ними, что буду с ними вместе. Большое им спасибо», — цитирует футболиста пресс-служба «Галатасарая».

29-летний немец перейдет в «Галатасарай» на правах свободного агента. Стамбульский клуб в среду объявил о переговорах с Сане.