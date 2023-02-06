«Рубин» выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Казанский «Рубин» в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.

Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634.

Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.