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Сегодня, 17:33

«Рубин» выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Казанский «Рубин» в официальном Telegram-канале выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении, которое произошло в Турции и Сирии.

Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 1121 человек, пострадали 7634.

Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.

ФК Рубин (Казань)
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