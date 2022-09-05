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5 сентября, 17:42

Рок-музыкант Сергей Шнуров: «Кипр не самая футбольная держава. Кокорин, не скажу, что герой моего романа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и большой поклонник футбола Сергей Шнуров прокомментировал трансферные новости, которые связаны с двумя бывшими нападающими сборной России — Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

— Чемпионат Турции по футболу — это то, что нужно Дзюбе? Его ли это уровень?

— Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а во-вторых, не мне решать. Я думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. На самом деле в Турции климат получше, чем в Петербурге. Я за него рад.

— Вы с ним на связи? Что он говорит?

— Мы никогда не были близкими друзьями в отличие опять же от Сашки Кержакова, который мой близкий друг.

— Как вы оцениваете трансфер Кокорина в кипрский «Арис»?

— Кипр не самая футбольная держава. Кокорин, не скажу, что герой моего романа, — сказал Шнуров в интервью РИА Новости.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220905/shnurov-1814601104.html
Александр Кокорин
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Арис (Лимасол)
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