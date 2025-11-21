Футбол
Сегодня, 17:59

Россиянин Тихий расторг контракт с турецким «Серикспором»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский защитник Дмитрий Тихий сообщил о расторжении контракта с турецким «Серикспором».

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений. Уже вернулся в Москву — тренируюсь по индивидуальной программе», — цитирует Тихого «Чемпионат».

33-летний футболист выступал за «Серикспор» с лета 2025 года. Он провел 7 матчей, в которых получил две желтые карточки.

В октябре стало известно, что «Серикспор» покинул главный тренер Сергей Юран, который возглавлял команду с лета. Незадолго до назначения Юрана сообщалось, что 50 процентов акций клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

На турецкого футболиста подали в суд из-за празднования голов в стиле «Гарри Поттера»

Takayama

