Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

5 июня, 23:27

Раскрыта зарплата Моуринью по двухлетнему контракту с «Фенербахче»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский специалист Жозе Моуринью будет зарабатывать в «Фенербахче» 10,5 миллионов евро в год по двухлетнему контракту с клубом, утверждает ESPN.

По данным источника, руководство турецкого клуба поставило 61-летнему наставнику задачу выиграть чемпионат Турции в следующем сезоне. В последний раз «желтые канарейки» выигрывали золото национального первенства в 2014 году.

Чемпионом Турции в сезоне-2023/24 стал «Галатасарай».

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавлял с лета 2021 года по январь 2024-го. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций сезона-2021/22, а также играла в финале Лиги Европы (2022/23).

Футбол
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
3
2
Читайте также
Бузова и Медведева приняли участие в забеге на Никольской улице
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сульшер может возглавить «Бешикташ»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости