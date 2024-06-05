Раскрыта зарплата Моуринью по двухлетнему контракту с «Фенербахче»

Португальский специалист Жозе Моуринью будет зарабатывать в «Фенербахче» 10,5 миллионов евро в год по двухлетнему контракту с клубом, утверждает ESPN.

По данным источника, руководство турецкого клуба поставило 61-летнему наставнику задачу выиграть чемпионат Турции в следующем сезоне. В последний раз «желтые канарейки» выигрывали золото национального первенства в 2014 году.

Чемпионом Турции в сезоне-2023/24 стал «Галатасарай».

Последним местом работы Моуринью была «Рома», которую он возглавлял с лета 2021 года по январь 2024-го. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций сезона-2021/22, а также играла в финале Лиги Европы (2022/23).