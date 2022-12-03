Ракицкий покинул турецкий клуб «Адана Демирспор»

Защитник Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор».

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество прекращено», — приводит РИА «Новости» слова Ракицкого в соцсетях.

С июля 33-летний украинец сыграл в 9 матчах за «Адану Демирспор», в которых отдал одну голевую передачу. В начале марта Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» в связи с тяжелой семейной ситуацией. С 2019 года он провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга, забил 7 голов и стал трехкратным чемпионом России.

В ноябре «Адану» покинул другой бывший футболист «Зенита» — россиянин Артем Дзюба.

33-летний украинец стал игроком «Аданы Демирспор» в