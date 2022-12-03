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Сегодня, 15:37

Ракицкий покинул турецкий клуб «Адана Демирспор»

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Защитник Ярослав Ракицкий объявил об уходе из турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор».

«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество прекращено», — приводит РИА «Новости» слова Ракицкого в соцсетях.

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С июля 33-летний украинец сыграл в 9 матчах за «Адану Демирспор», в которых отдал одну голевую передачу. В начале марта Ракицкий расторг контракт с «Зенитом» в связи с тяжелой семейной ситуацией. С 2019 года он провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга, забил 7 голов и стал трехкратным чемпионом России.

В ноябре «Адану» покинул другой бывший футболист «Зенита» — россиянин Артем Дзюба.

33-летний украинец стал игроком «Аданы Демирспор» в

Источник: rsport.ria.ru

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Ярослав Ракицкий
ФК Адана Демирспор
1
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