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Радимов заявил, что не видел ни одного матча турецкого чемпионата, чтобы Дзюба там играл

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов не смог ответить на вопрос, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не имеет игровой практики.

«Ну 34 года — точно не начало карьеры. Наверное, уже приближение конца карьеры. О выборе Турции? Я честно скажу, не смотрю этот чемпионат. Ну да, играют какие-то команды, которые в Лиге чемпионов светятся. Я просто не понимаю силы турецкого чемпионата и почему Дзюба там не играет. Я не видел ни одного матча, чтобы Дзюба там играл и вообще ни одного матча этой команды», — приводит слова Радимова Vprognoze.ru.

На счету 34-летнего Дзюбы в нынешнем сезоне 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10384754-radimov-ya-prosto-ne-ponimayu-sily-tureckogo-chempionata-i-pochemu-dzyuba-tam-ne-igraet.html
Артем Дзюба
Владислав Радимов
Футбол
ФК Адана Демирспор
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