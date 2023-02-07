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Сегодня, 18:35

Радченко заявил, что Оздоев уже не вернется в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко сказал, какие есть перспективы у Магомеда Оздоева в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Сейчас не слежу за развитием карьеры Магомеда Оздоева в Турции, поэтому ничего не могу сказать. Я не верю в его возвращение в «Зенит». У Магомеда получился очень яркий путь в петербуржской команде. Ему доверял тренер, но Турция — это новый этап. Возвращение в «Зенит» не состоится. Конечно, правильно, что Оздоев перебрался в Турцию. Магомед принес очень много пользы петербуржцам. Футбольная карьера скоротечна. Переход в клуб из другой страны — это вызов, который принял Оздоев. Очень хорошо, что он сейчас играет и приносит пользу своей новой команде», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-ozdoev-uzhe-ne-vernetsya-v-zenit-pravil-no-chto-on-perebralsya-v-turtsiyu/
Дмитрий Радченко
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
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