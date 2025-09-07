Президент «Фенербахче» Коч назвал причины увольнения Моуринью

Президент «Фенербахче» Али Коч объяснил, почему главный тренер Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Португалец был уволен 29 августа.

«Мы обсуждали с Моуринью, что в конце сезона нам нужно играть в более доминирующем стиле. Была задача набрать 99 очков и забить 99 голов. Не так страшно, что мы вылетели от «Бенфики» [в квалификации Лиги чемпионов], но неприемлемо было то, как это произошло. Это заставило меня подумать, что наша команда продолжит играть так же, как в минувшем сезоне, поэтому мы попрощались с Моуринью», — цитирует Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу.

Ранее турецкая команда под руководством 62-летнего португальского специалиста по сумме двух матчей уступила «Бенфике» (0:0, 0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

Моуринью возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем серебряных медалей чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25.