Владелец «Фатиха» рассказал, как Пирло оценивает игру Оздоева

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» рассказал, как главный тренер Андреа Пирло оценивает игру российского хавбека Магомеда Оздоева за клуб.

— Что о Магомеде говорит главный тренер команды?

— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.

— Как это проявляется?

— Не могу сказать, просто знаю.

— А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?

— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.

29-летний Оздоев присоединился к турецкой команде в июле 2022 года и провел за клуб десять матчей и отдал две результативные передачи.