Владелец «Фатиха» рассказал, как Пирло оценивает игру Оздоева
Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» рассказал, как главный тренер Андреа Пирло оценивает игру российского хавбека Магомеда Оздоева за клуб.
— Что о Магомеде говорит главный тренер команды?
— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.
— Как это проявляется?
— Не могу сказать, просто знаю.
— А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?
— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.
29-летний Оздоев присоединился к турецкой команде в июле 2022 года и провел за клуб десять матчей и отдал две результативные передачи.
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