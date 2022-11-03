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Сегодня, 10:51

Владелец «Фатиха» рассказал, как Пирло оценивает игру Оздоева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма в разговоре с «СЭ» рассказал, как главный тренер Андреа Пирло оценивает игру российского хавбека Магомеда Оздоева за клуб.

— Что о Магомеде говорит главный тренер команды?

— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.

— Как это проявляется?

— Не могу сказать, просто знаю.

— А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?

— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.

29-летний Оздоев присоединился к турецкой команде в июле 2022 года и провел за клуб десять матчей и отдал две результативные передачи.

Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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