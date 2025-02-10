Президент «Адана Демирспор» подал в отставку после бойкота в матче с «Галатасараем»

Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак на своей странице в социальных сетях сообщил, что подает в отставку со своей должности.

9 февраля игроки «Адана Демирспор» в знак протеста покинули поле на 13-й минуте матча 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем», после назначения пенальти в их ворота.

«Я всегда игнорировал деструктивные и раздражающие сообщения в социальных сетях ради блага моего клуба. Мне грустно видеть, что мы достигли точки, когда выбраться уже невозможно. Я хотел бы сообщить, что ухожу с занимаемой должности в первую очередь ради клуба, семьи, близких мне людей и собственного здоровья», — гласит сообщение функционера.

Бедирхан Дурак занимал пост президента турецкого клуба с октября 2024 года.

«Адана Демирспор» располагается на последней, 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.