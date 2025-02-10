Президент «Адана Демирспор» подал в отставку после бойкота в матче с «Галатасараем»
Президент «Адана Демирспор» Бедирхан Дурак на своей странице в социальных сетях сообщил, что подает в отставку со своей должности.
9 февраля игроки «Адана Демирспор» в знак протеста покинули поле на 13-й минуте матча 23-го тура чемпионата Турции с «Галатасараем», после назначения пенальти в их ворота.
«Я всегда игнорировал деструктивные и раздражающие сообщения в социальных сетях ради блага моего клуба. Мне грустно видеть, что мы достигли точки, когда выбраться уже невозможно. Я хотел бы сообщить, что ухожу с занимаемой должности в первую очередь ради клуба, семьи, близких мне людей и собственного здоровья», — гласит сообщение функционера.
Бедирхан Дурак занимал пост президента турецкого клуба с октября 2024 года.
«Адана Демирспор» располагается на последней, 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.