Пресс-служба Абрамовича опровергла информацию о возможном приобретении турецкого клуба

Пресс-служба российского предпринимателя и бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича опровергла информацию о том, что бизнесмен хочет купить турецкий клуб.

«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», — цитирует «Спорт День за Днем» пресс-службу Абрамовича.

Ранее СМИ сообщали, что Абрамович планирует поселиться в Стамбуле и купить футбольный клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год. В мае этого года стало известно, что российский бизнесмен завершил продажу клуба консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли и инвестиционной компанией Clearlake Capital.