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Представитель Оздоева заявил, что футболист адаптировался в «Фатих Карагюмрюк»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, заявил, что не сталкивался с русофобией в Турции.

«Все отлично. Самое главное — адаптировался в команде. Постоянно видимся, хожу на его игры. Наблюдая со стороны, общаясь с его семьей, вижу, что Магомед полностью обустроился в Турции», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-v-turtsii-net-natsionalizma-i-rusofobii-k-russkoj-rechi-otnosyatsya-horosho/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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