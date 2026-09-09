Полузащитник «Галатасарая» Батраков о Стамбуле: «Тут живут футболом»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков поделился мнением о Стамбуле после переезда в Турцию из Москвы.

21-летний россиянин перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в августе.

«Много народу и тут футбол любят очень сильно. Подходят, фоткаются чуть ли не каждую минуту. Тут живут, наверное, футболом. Надеюсь, что я еще больше это прочувствую со временем.

Что еще удивляет? Красоты. Мне кажется, я ожидал чуть-чуть, наверное, меньшего в плане видов. Про пробки согласен. Но как тут жить, мне только предстоит узнать», — сказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

29 августа полузащитник дебютировал в Турции в матче «Галатасарая» против «Гезтепе» (3:2), а 4 сентября впервые вышел в стартовом составе в игре с «Башакшехиром» (3:2).