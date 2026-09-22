Батраков рассказал, какие турецкие слова успел выучить

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопрос по поводу изучения турецкого языка.

«Успел выучить самые банальные турецкие слова: «мераба» (здравствуйте), «тама» (хорошо), «гюнайдын» (доброе утро). Наверное, пока только эти базовые. Сейчас больше делаю акцент на английском, потому что сразу попал в новую среду. Я 15 лет находился в одном клубе, в одной структуре, и так резко всё поменять — страну, город, команду — это не так просто», — сказал 21-летний Батраков в интервью пресс-службе РФС.

По словам россиянина, в Стамбуле гулять очень непросто: если во времена выступлений за «Локомотив» в Москве он мог выйти на улицу без очков и кепки, то в турецкой столице его нередко узнают даже в таком виде. По его словам, в городе все очень увлечены футболом, и из-за этого находиться в общественных местах довольно тяжело.

Батраков также рассказал, что за первую неделю побывал в ресторане с кебабами примерно 3 раза. Сейчас ситуация стала спокойнее: семья обустроилась в доме, готовит жена, приезжали родители, а на базе тоже обеспечивают питанием.

В сезоне-2026/27 Батраков в 5 матчах за турецкую команду сделал 1 результативную передачу.