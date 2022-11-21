Оздоев: «Увидеться с Дзюбой в Турции не удалось, но связь не теряем»

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что поддерживает связь с нападающим Артемом Дзюбой, который был его одноклубником в «Зените».

— С Дзюбой в Турции удалось увидеться?

— Нет. Он переехал в Адану, я в Стамбул. Но мы общаемся. Связь не теряем. Я со многими парнями из «Зенита» связь не теряю. Мы же провели пять лет вместе, — цитирует Sport24 Оздоева.

В начале ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний футболист выступал за команду с августа 2022 года. Он сыграл в составе «Аданы» 5 матчей, в которых забил один гол.

За «Зенит» Оздоев выступал в 2018-2022 годах. Дзюба играл за питерский клуб с 2015 по 2022 год.