Украинец Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом Джикии

Украинский полузащитник Александр Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом российского защитника Георгия Джикии.

По сообщению агента Владимира Кузьмичева, Джикия подписал двухлетний контракт с «Антальяспором». Однако клуб пока не может официально объявить о переходе из-за запрета на регистрацию трансферов со стороны ФИФА. Агент утверждает, что ограничения скоро будут сняты.

«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», — сообщил официальный представитель клуба ТАСС.

31-летний Джикия играл за «Химки», а до этого — за «Спартак», где был капитаном команды. Петрусенко 27 лет, он выступал за «Антальяспор» с 2024 года.