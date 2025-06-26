Футбол
26 июня, 15:43

Украинец Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом Джикии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Украинский полузащитник Александр Петрусенко покинул «Антальяспор» перед переходом российского защитника Георгия Джикии.

По сообщению агента Владимира Кузьмичева, Джикия подписал двухлетний контракт с «Антальяспором». Однако клуб пока не может официально объявить о переходе из-за запрета на регистрацию трансферов со стороны ФИФА. Агент утверждает, что ограничения скоро будут сняты.

«Петрусенко покинул команду. Но даже если бы он остался в нашем клубе, на мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», — сообщил официальный представитель клуба ТАСС.

31-летний Джикия играл за «Химки», а до этого — за «Спартак», где был капитаном команды. Петрусенко 27 лет, он выступал за «Антальяспор» с 2024 года.

Источник: ТАСС
