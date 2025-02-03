Переводчик Моуринью перепутал слова «сумерки» и «туалет» — тренер с улыбкой стукнул его

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью в шутку стукнул своего переводчика, который допустил забавную ошибку.

Португальский тренер произнес фразу: «Я вхожу в сумеречную зону». Переводчик перепутал слова «сумерки» и «туалет» (twilight и toilet. — Прим. «СЭ»). В результате чего получалась фраза: «Я вхожу в туалетную зону». Моуринью быстро поправил своего помощника на пресс-конференции.

«Не туалетная зона. Сумеречная. Не туалетная, мужик», — с улыбкой сказал Моуринью.