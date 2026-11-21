Осинькин об игре Батракова в Турции: «Он классно понимает футбол, это его преимущество»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился с «СЭ» мнением об игре российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».

«Не хочется навешивать какие-то клише на игроков. У Батракова будут матчи, где он будет лучшим, а где-то он будет выглядеть чуть хуже. Имею в виду, что не в каждом матче он будет столь результативен, как сейчас. Но сейчас он выглядит хорошо. Алексей — очень быстро думающий футболист, это его преимущество. С таким качеством он точно будет успешен в любом европейском клубе. Батраков классно понимает игру», — сказал Осинькин «СЭ».

Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива» в конце августа 2026 года. Россиянин провел за турецкую команду 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.