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Осимхен: «Очень рад стать частью семьи «Галатасарая»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал аренду в стамбульский клуб из «Наполи».

«Я действительно очень рад стать частью семьи «Галатасарая». Не могу дождаться, чтобы отдать все силы этому клубу и максимально использовать это новое путешествие с такой потрясающей командой и болельщиками. Я готов создать незабываемые воспоминания для фанатов этого клуба», — приводит слова Осимхена журналист Фабрицио Романо.

4 сентября «Галатасарай» объявил об аренде 25-летнего нигерийца до конца сезона-2024/25.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.

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