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Сегодня, 09:24

Осимхен прокомментировал инцидент с нападением на журналиста

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен прокомментировал инцидент с журналистом, который обвинил игрока в нападении.

«Никогда не бил этого парня, я просто подошел к нему и сказал, что ему необходимо удалить фотографию. Это моя фотография, и я имею полное право сказать ему, чтобы он ее удалил. Я не новичок в подобных вещах. Я знал, что они будут лгать, лгать и только лгать. Конечно, решить эту ситуацию будет непросто. Мне не нужно много кричать, но я предприму необходимые шаги. Если он солгал, то познает гнев закона», — приводит слова Осимхена Goal.com.

Виктор Осимхен. «Я тебя уничтожу». В Турции громкий скандал — Осимхен ударил журналиста у ночного клуба

В ночь с 21 на 22 января после матча «Галатасарая» с киевским «Динамо» (3:3) в Лиге Европы, который прошел в Стамбуле, Осимхен посетил местный клуб. Репортер попытался сфотографировать футболиста на выходе, на фоне чего между ними возник конфликт.

Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

Виктор Осимхен
ФК Галатасарай
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