Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Главная
Футбол
Турция

23 января, 23:55

Осимхен напал на журналиста из Турции, который снимал его на выходе из ночного клуба

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Турецкий журналист газеты Posta Толгу Боздуман рассказал об инциденте с нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном.

В ночь с 21 на 22 января после матча «Галатасарая» с киевским «Динамо» (3:3) в Лиге Европы, который прошел в Стамбуле, футболист посетил местный клуб. Репортер попытался сфотографировать Осимхена на выходе из развлекательного заведения, на фоне чего между ними возник конфликт.

«Мы с тремя моими коллегами снимали Осимхена у двери. Когда включились вспышки, начался настоящий ад. Он с криком бросился на меня. Он попытался отобрать у меня камеру, но я ему не позволил. Он ударил меня кулаком по голове. Затем он крикнул: «Уничтожь кадры, я дам тебе денег». Когда я отказался, он сказал: «Я тебя уничтожу», — заявил Боздуман.

22 января был объявлен днем траура в Турции после пожара на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в котором погибли 66 человек.

Осимхен выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах, отметившись 15 голами и 6 результативными передачами.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Галатасарай
Читайте также
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Захарова заявила о растерянности Каллас перед лицом администрации Трампа
Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей в 2025 году
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В чемпионате Турции будут работать только иностранные ВАР

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости