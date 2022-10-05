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5 октября, 20:17

Орлов — о Дзюбе: «Он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели»

Орлов поделился мнением о карьере и форме российского нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы
Мария Гусева
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о российском нападающем «Аданы Демирспор» Артеме Дзюбе.

«У Артема прекрасная карьера. В свое время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. В Турции собираются хорошие футболисты. Играя 20-30 минут или тайм, Артем может создавать голы — он умеет забивать и отдавать голевые. Но пока в этом качестве его не используют. Это некоторая потеря для команды, — цитирует Sport24 Орлова. — Дай бог ему здоровья. Может, он и подтянет себя. Ему ведь всегда вызов нужен. Может, он пересилит себя, начнет иначе тренироваться и наберет форму», — добавил он.

После перехода в «Адану Демирспор» 34-летний нападающий забил один гол в дебютном матче против «Фенербахче». В последних матчах российский футболист остается на скамейке запасных турецкого клуба.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-05-orlov-dzyuba-perestal-trenirovatsya-tak-kak-etogo-trebuyet-yego-vozrast-on-sdal-po-dvizheniyu-i-strasti
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
Геннадий Орлов
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